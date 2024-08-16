ОСАГО станет необязательным при регистрации машин

МВД России предложило исключить из правил государственной регистрации транспортных средств необходимость предоставлять страховой полис ОСАГО.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время он проходит процедуру общественного обсуждения.

В правила также вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра транспортных средств при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на государственном учете транспортных средств.

Он также будет обязательным в отношении состоящих на госучете транспортных средств, которые имеют регистрационные документы, установленные нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, выданные до 1993 года.