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ОСАГО станет необязательным при регистрации машин

Источник:
Sibnet.ru
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МВД России предложило исключить из правил государственной регистрации транспортных средств необходимость предоставлять страховой полис ОСАГО.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время он проходит процедуру общественного обсуждения.

В правила также вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра транспортных средств при оформлении паспортов транспортных средств в отношении не состоящих на государственном учете транспортных средств.

Он также будет обязательным в отношении состоящих на госучете транспортных средств, которые имеют регистрационные документы, установленные нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, выданные до 1993 года.

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Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

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scorpion2777

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mosquito__2010

из украины создали бешеную собаку, бешеных собак пристреливают, украине вилы