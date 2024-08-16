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Выяснилось происхождение «космического убийцы» динозавров

Источник:
Sibnet.ru
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Погубивший динозавров 66 миллионов лет назад астероид прибыл на Землю из-за орбиты Юпитера, выяснили ученые.

Катастрофа планетарного масштаба привела к гибели 76% всех видов животных на планете. При этом место падения астероида диаметром около 10 километров хорошо известно — это кратер Чиксулуб в районе полуострова Юкатан, пишет Science.

Чтобы понять природу упавшего объекта, исследователи изучили отложения в кратере, соответствующие концу мелового периода. В частности, новые данные подтвердили, что это был именно астероид, а не комета, как считали некоторые специалисты.

В ходе анализа проб ученые обратили особое внимание на рутений, который имеет несколько изотопов и часто встречается в метеоритах. По изотопам можно понять, откуда взялась порода. Оказалось, что рутений в кратере Чиксулуб имеет космическое происхождение.

Более того, его изотопный отпечаток соответствует редким астероидам С-типа, которые богаты углеродом. Такие астероиды сформировались во внешних частях Солнечной системы — за орбитой Юпитера.

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