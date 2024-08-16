ВСУ ударили по торговому центру в Донецке

Вооруженные силы Украины ударили по крупному торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании вспыхнул мощный пожар.

Предположительно, обстрел гражданского объекта велся с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. Несмотря на усилия пожарных, торговый центр полностью сгорел, пишут «Известия».

По последним данным, в результате пожара погибли минимум два человека, 11 пострадали. При этом погибших может быть больше, на момент происшествия в торговом центре было порядка ста посетителей.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.