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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ ударили по торговому центру в Донецке

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины ударили по крупному торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании вспыхнул мощный пожар.

Предположительно, обстрел гражданского объекта велся с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. Несмотря на усилия пожарных, торговый центр полностью сгорел, пишут «Известия».

По последним данным, в результате пожара погибли минимум два человека, 11 пострадали. При этом погибших может быть больше, на момент происшествия в торговом центре было порядка ста посетителей.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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Топ комментариев

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.

scorpion2777

Это такая же комендатура, как представительство Зеленского в Крыму, как фейковые мэры в запорожье и Мариуполе.Но...

mosquito__2010

из украины создали бешеную собаку, бешеных собак пристреливают, украине вилы