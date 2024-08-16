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Жириновский предсказал вторжение ВСУ в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Россия и Украина в 1997 году подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который через год ратифицировала Госдума. В документе говорилось, что страны должны строить отношения друг с другом на основе соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ.

В соглашении также закрепили принцип неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, право народов свободно распоряжаться своей судьбой, пишет «Парламентская газета».

Жириновский был одним из противников договора. Он назвал ратификацию договора «антироссийским антигосударственным актом», сравнив его с событиями декабря 1991 года, когда Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ.

«Сегодня вы совершили четвертый раздел Российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», — сказал Жириновский. В итоге его прогноз сбылся, отмечает издание.

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Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.

scorpion2777

Это такая же комендатура, как представительство Зеленского в Крыму, как фейковые мэры в запорожье и Мариуполе.Но...

mosquito__2010

из украины создали бешеную собаку, бешеных собак пристреливают, украине вилы