Гигантскую «ртутную бомбу» нашли в Арктике

Запасы токсичной ртути в арктической мерзлоте превышает содержание этого металла в остальных почвах, океанах, атмосфере и биосфере Земли вместе взятых, подсчитали американские ученые.

Сейчас Арктика нагревается из-за изменения климата, при этом процесс происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. В итоге ртуть, которая тысячелетиями хранилась в вечной мерзлоте, вымывается реками и попадает в окружающую среду.

Представляя собой фактическую «бомбу», ртуть не только угрожает состоянию арктической природы, но и здоровью более пяти миллионов человек, которые проживают в арктической зоне, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Environmental Research Letters.

В ходе исследования ученые проанализировали пробы грунта, взятые из трехметрового слоя вечной мерзлоты в двух районах Аляски. Они обнаружили, что уровни ртути в отложениях по мере приближения к современности растут.

Специалисты рассчитывают, что их работа позволит точнее оценить масштабы арктической «ртутной бомбы», после чего ученые смогут найти способ нейтрализовать эту угрозу.