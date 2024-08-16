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Российские вертолеты Ка-52 разбомбили колонну ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские вертолеты Ка-52 уничтожили скопление бронированной и автомобильной техники ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе операции вертолеты Ка-52 использовали управляемые авиационные ракеты «Вихрь», чтобы поразить заранее выявленные цели. Эти ракеты предназначены для уничтожения бронированных целей днем, ночью и в ограниченно-сложных метеоусловиях.

После удара экипажи провели противоракетные маневры, применяя тепловые ловушки, и безопасно вернулись на базу. Отмечается, что разведчики доложили об успешном уничтожении всех указанных целей.

Первые серийные Ка-52 поступили в распоряжение военных в мае 2011 года, в настоящее время это основной ударный вертолет российской армии в ходе СВО.

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Оборона #Конфликты #Армия #Видеоновости
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