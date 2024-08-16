Иноагента Бориса Акунина оштрафовали на 30 тыс. рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвливи, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Писателя признали виновным в совершении административного правонарушения части 5 статьи 19.34 КоАП. (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по ней — штраф 50 тысяч рублей.

Акунин был признан иноагентом в январе. В декабре 2023 года Росфинмониторинг добавил писателя в перечень террористов и экстремистов, также против него было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

В феврале его заочно арестовали на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса — публичные призывы к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о вооруженных силах (пункт «д» части 2 статьи 207.3, от пяти до десяти лет).

Писатель живет за границей с 2014 года.