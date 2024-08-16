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Масштабное отключение электричества произошло в Приморье

Источник:
Sibnet.ru
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Владивосток и практически все Приморье остались без электричества в пятницу. Сроки устранения уточняются, сообщило министерство энергетики региона.

«Электроэнергию отключили из-за масштабной аварии в генерации», — говорится в сообщении ведомства.

Авария затронула Владивосток, Артём, Находку, Угольный, Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Шмаковку, Лесозаводск, Фокино.

Жители Приморья поделились в соцсетях, что встали электрички, мобильный интернет плохо работает, люди не могут доехать с работы домой, застряли в лифтах, у многих сгорела бытовая техника.

По данным местного издания «Восток-медиа», замыкание в сети 500кВт произошло на Лучегорской ГРЭС. Электричество восстановят в течение часа.

Перед массовым отключением в минэнерго Приморья объявили о «плановой тренировке по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи».

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Топ комментариев

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.