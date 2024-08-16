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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Первые Lada Iskra сошли с конвейера

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ выпустил несколько автомобилей Lada Iskra конвейерным способом, сообщили инсайдеры.

По данным паблика Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», на конвейере собрали три автомобиля — это седаны белого цвета в средней комплектации.

«Немного необычно, что в отличие от Гранты большинство деталей крепится на клипсы вместо саморезов, как это будет выглядеть по скрипам в дальнейшем, остается только гадать», — говорится в посте.

Lada Iskra — новая модель АвтоВАЗа, которая должна занять место между Vesta и Granta, а затем заменить последнюю. Старт производства намечен на начало 2025 года.

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Тема: Русские машины
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