Первые Lada Iskra сошли с конвейера

АвтоВАЗ выпустил несколько автомобилей Lada Iskra конвейерным способом, сообщили инсайдеры.

По данным паблика Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», на конвейере собрали три автомобиля — это седаны белого цвета в средней комплектации.

«Немного необычно, что в отличие от Гранты большинство деталей крепится на клипсы вместо саморезов, как это будет выглядеть по скрипам в дальнейшем, остается только гадать», — говорится в посте.

Lada Iskra — новая модель АвтоВАЗа, которая должна занять место между Vesta и Granta, а затем заменить последнюю. Старт производства намечен на начало 2025 года.