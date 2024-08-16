Вышел тизер-трейлер фильма «Любовь Советского союза»

Константин Эрнст представил первый тизер-трейлер фильма «Любовь Советского союза», картина расскажет историю женщины, которая бьется за свою любовь в стремительно меняющемся мире, сообщила пресс-служба Первого канала.

Главные герои фильма — летчик, писатель и актриса. «Любовь Советского союза» — история о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь.

«Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов. Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В “Любви Советского Союза” мы показываем Москву влюбленными глазами», — цитирует Эрнста Первый канал.

По словам Эрнста, многие объекты из тех 30-х годов сохранились и блестяще отреставрированы. Они и послужили съемочной площадкой — Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ.

Главные роли в фильме исполнили Ангелина Стречина (Галина Коврова, актриса), Роман Васильев (Кирилл Туманов, драматург), Кирилл Кузнецов (Герой Советского Союза Анатолий Ковров, летчик-испытатель).

Также в фильме снялись Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Федор Федотов, Антон Момот, Максим Керин, Сергей Жарков, Максим Литовченко, Галина Бокашевская, Елена Муравьева, Светлана Смирнова-Кацагаджиева.

Премьера фильма «Любовь Советского Союза» состоится 7 ноября.