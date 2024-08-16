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«Древняя» Lada 2107 обогнала всех в топе распространенных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Lada 2107
Фото: Дмитрий Хитрый / CC BY-SA 3.0

Седан Lada 2107, чье производство завершили 12 лет назад, стал самой распространенной моделью в России, подчитало агентство «Автостат».

На середину 2024 год в стране насчитывается 1,47 миллиона «семерок». Второе место в топ-10 самых распространенных авто заняла Kia Rio (1,03 миллиона), а третье — Lada 4*4 «Нива» (998 тысяч).

Далее в рейтинге следуют Lada 2106, Hyundai Solaris, Renault Logan, седан Lada 2110, Ford Focus, Toyota Corolla и хэтчбек Lada 2114 «Самара-2».

Lada 2107, или ВАЗ 2107 — последний представитель «вазовской классики». Его производство началось в 1982 году, за 30 лет было выпущено 3,1 миллиона экземпляров. Модель сохраняет титул самого популярного в России авто с 2017 года.

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Топ комментариев

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.