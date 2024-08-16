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Disney назвал дату выхода мультфильма «Холодное сердце 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Студия Disney сообщила, что мультфильм «Холодное сердце 3» выйдет в конце 2027 года.

Продолжение культовой анимации выйдет на экраны 24 ноября 2027 года. Также стало известно, что четвертая часть франшизы, разрабатываемая параллельно, появится в прокате через полтора года после релиза триквела, пишет издание Variety.

Режиссером третьей и четвертой части вновь станет Дженнифер Ли, снявший предыдущие части мультфильма. Последняя, вторая часть «Холодного сердца» вышла на экраны в 2019 году.

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Топ комментариев

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

mosquito__2010

в этой всей истории самое забавное за немцами наблюдать. сша с британией им по гланды насували а те еще...

Uynachalnica

Где этот депутат собрался сапоги брать, когда их и в армии отменили? Перегеройствовал в думе, однозначно!