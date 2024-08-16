Disney назвал дату выхода мультфильма «Холодное сердце 3»

Студия Disney сообщила, что мультфильм «Холодное сердце 3» выйдет в конце 2027 года.

Продолжение культовой анимации выйдет на экраны 24 ноября 2027 года. Также стало известно, что четвертая часть франшизы, разрабатываемая параллельно, появится в прокате через полтора года после релиза триквела, пишет издание Variety.

Режиссером третьей и четвертой части вновь станет Дженнифер Ли, снявший предыдущие части мультфильма. Последняя, вторая часть «Холодного сердца» вышла на экраны в 2019 году.