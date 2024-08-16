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Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Триггер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Триггер»

Премьера третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в роли психолога Стрелецкого состоится 19 сентября на «Кинопоиске».

«Дорогие зрители "Кинопоиска", я, Максим Матвеев, рад вам сообщить, что 19 сентября на платформе стартует новый, третий, сезон сериала "Триггер". Артем Стрелецкий возвращается к своей практике», — сказал Матвеев в телеграм-канале онлайн-кинотеатра.

Известно, что в третьем сезоне к своим ролям вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова.

Кроме того, зрители увидят на экране Ирину Старшенбаум, исполнившую одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». Также актерский состав пополнят Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова.

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Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

mosquito__2010

в этой всей истории самое забавное за немцами наблюдать. сша с британией им по гланды насували а те еще...

Uynachalnica

Где этот депутат собрался сапоги брать, когда их и в армии отменили? Перегеройствовал в думе, однозначно!