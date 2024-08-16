Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Триггер»

Премьера третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в роли психолога Стрелецкого состоится 19 сентября на «Кинопоиске».

«Дорогие зрители "Кинопоиска", я, Максим Матвеев, рад вам сообщить, что 19 сентября на платформе стартует новый, третий, сезон сериала "Триггер". Артем Стрелецкий возвращается к своей практике», — сказал Матвеев в телеграм-канале онлайн-кинотеатра.

Известно, что в третьем сезоне к своим ролям вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова.

Кроме того, зрители увидят на экране Ирину Старшенбаум, исполнившую одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». Также актерский состав пополнят Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова.