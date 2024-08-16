Патрушев заявил о планах Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Страны Запада хотят лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО, заявил помощник президента Николай Патрушев.

«НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, для этих целей используются новые члены альянса Швеция и Финляндия.

Он убежден, что Запад «реализует стратегию сковывания» России в том числе в Черном море. Какие шаги для этого предпринимаются, он не уточнил.

Россия рассматривает эти шаги как прямую угрозу своей безопасности и ответит на них усилением военно-морского присутствия и модернизацией флота, подытожил Патрушев.