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Патрушев заявил о планах Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Источник:
Sibnet.ru
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Страны Запада хотят лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО, заявил помощник президента Николай Патрушев.

«НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, для этих целей используются новые члены альянса Швеция и Финляндия.

Он убежден, что Запад «реализует стратегию сковывания» России в том числе в Черном море. Какие шаги для этого предпринимаются, он не уточнил.

Россия рассматривает эти шаги как прямую угрозу своей безопасности и ответит на них усилением военно-морского присутствия и модернизацией флота, подытожил Патрушев.

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Политика #Мир #Военная политика
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Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

mosquito__2010

в этой всей истории самое забавное за немцами наблюдать. сша с британией им по гланды насували а те еще...

Uynachalnica

Где этот депутат собрался сапоги брать, когда их и в армии отменили? Перегеройствовал в думе, однозначно!