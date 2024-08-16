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Краймбрери впервые опубликовала видео с Давой

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян) впервые опубликовали совместное видео, но пара до сих пор не комментирует отношения.

«Как считаете, тренд получился?», — подписала Краймбрери видео, на котором она и Дава исполняют зажигательный танец.

Слухи о романе Краймбрери и Манукяна появились еще в 2023 году. Но пара тщательно скрывала отношения все это время, в открытую не появляясь на публике. Впервые они вышли в свет, как пара, на день рождения общей подруги Клавы Коки, а теперь артисты делятся совместными видео в собственных соцсетях.

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