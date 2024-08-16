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Один из пилотов упавшего Ту-22 в Иркутской области скончался

Источник:
Sibnet.ru
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Один из четырех пилотов бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Иркутской области, погиб, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев в телеграм-канале.

По его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Самолет разбился вчера около 22.18 по местному времени (18.18 мск) в Черемховском районе Приангарья. Он взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе. Пилоты воздушного судна катапультировались из него и были доставлены в медучреждение.

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Топ комментариев

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

mosquito__2010

в этой всей истории самое забавное за немцами наблюдать. сша с британией им по гланды насували а те еще...

Uynachalnica

Где этот депутат собрался сапоги брать, когда их и в армии отменили? Перегеройствовал в думе, однозначно!