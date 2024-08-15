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Бомбардировщик Ту-22 разбился в Иркутской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, пилоты успели катапультироваться, сообщило Минобороны России.

Самолет выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, разрушений нет. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что бомбардировщик упал в Черемховском районе, «за виадуком, недалеко от Михайловки».

Экипаж увел самолёт от жилых строений. Катапультировались четыре пилота, угрозы жизни нет. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется.

Ту-22М3 — модификация советского и российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, входит в состав дальней авиации ВКС России. Этот самолет может нести на себе ядерное оружие.

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