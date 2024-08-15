Украина создала в Курской области военную комендатуру, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

«Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев», — сказал Сырский.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинской армией. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, 180 тысяч жителей подлежали эвакуации.

По подсчетам Минобороны России, за все время боестолкновений в регионе ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 артиллерийских орудий.