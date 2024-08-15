Лукашенко призвал Москву и Киев начать мирные переговоры

России и Украине необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Он уточнил, что у него есть «абсолютно закрытые» факты, которые свидетельствуют о том, что высокопоставленные чиновники на Западе заинтересованы в продолжении конфликта, который ослабляет обе страны.

В июне президент России Владимир Путин выдвинул свои условия начала переговоров — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от участия в военных союзах и снятие западных санкций.