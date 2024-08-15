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RuTube запустил быстрый перенос контента с YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Команда видеохостинга Rutube объявила о запуске новой функции, которая позволяет переносить контент с YouTube.

В разделе «Настройка канала» в «Студии RuTube» появилось отдельное поле, предназначенное для включения импорта видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом.

В частности, пользователю потребуется в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести.

Переносить можно будет видео размером не более 25 гигабайтов, при этом его длительность должна быть не более 5 часов. Кроме этого, ролик не должен быть приватными или иметь любые другие ограничения на YouTube.

За один раз автор может переместить до 2 тысяч видео. Время импортирования видео зависит от их количества, длительности и качества. Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях для этого потребуется до пяти дней.

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