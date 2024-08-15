Старение человека оказалось связано с двумя «скачками»

Человеческое старение происходит не медленно и равномерно, а по крайней мере в два ускоренных всплеска, выяснили американские ученые.

В ходе исследования специалисты выявили две основные волны возрастных изменений: в возрасте около 44 лет и еще одну в 60 лет. Полученные результаты могут объяснить, почему всплески определенных проблем со здоровьем происходят в определенном возрасте.

Ученые отслеживали показатели добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, которые сдавали образцы крови и кала, а также мазки с кожи, полости рта и носа каждые несколько месяцев в течение продолжительного времени.

Оказалось, что изменения в образцах не происходили постепенно, а были связаны с определенными временными интервалами. Как правило, они происходили, когда добровольцам было около 44 и 60 лет.

Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин, алкоголь и липиды, пишет The Guardian.

Вторая волна изменений включала молекулы, участвующие в регуляции иммунитета, метаболизме углеводов и функции почек. Молекулы, связанные со старением кожи и мышц, изменились в обоих временных точках.