Российские военные отбили у ВСУ село Крупец в Курской области

Российским военным удалось восстановить контроль над селом Крупец восточнее Суджи в Курской области, сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, за минувшие сутки были пресечены попытки прорыва противника вглубь региона в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, отмечается в сообщении.

Российская армия также нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного в Курской области. В районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области нанесены удары по складам с боеприпасами.

За сутки из приграничных районов Курской области было эвакуировано более 720 человек. Более 9,5 тысячи человек, покинувших свои дома в приграничье, находятся в пунктах временного размещения.