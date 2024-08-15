Школьников предложили переодеть в мундиры и кожаные сапоги

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую школьную форму по всей стране. В качестве образцов он назвал форму императорской России и Советского Союза.

«Если бы школа была единой и имела бы социально фиксированную цену, и была бы бесплатной, условно, для многодетных — это было бы большой поддержкой», — сказал Милонов в интервью телеграм-каналу «Mash на Мойке».

Депутат предложил одеть школьников в мундиры с петлицами, кожаные сапоги, а также кепи. Он уточнил, что соответствующая инициатива уже направлена министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Милонов подчеркнул, что в советское и дореволюционное время школьная форма наиболее отвечала «имперскому духу». По его мнению, ее возвращение поможет «дисциплинировать людей».