Ситуация в Донбассе для ВСУ после вторжения украинских бригад в Курскую область значительно ухудшилась. Они получают меньше боеприпасов, при этом российская армия усиливает давление и вынуждает отступать украинские подразделения.

Так, российское Минобороны в последнее время неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в ДНР, пишет Politico. 15 августа стало известно, что российские военные из группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ивановка.

Отмечается, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области на фоне огромных проблем в ДНР. Украинские резервы в настоящее время перебрасываются в российский регион, тогда как на Донбассе армия России продолжает наступать.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее назвал целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах. При этом российский лидер Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».