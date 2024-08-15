Блогер съел павлина и отправился в тюрьму

Власти Индии арестовали популярного блогера Кодама Праная Кумара после того, как он опубликовал ролик с приготовлением и поеданием блюда из павлина.

Блогер опубликовал на YouTube видео «Традиционный рецепт карри из павлина», до своего удаление оно собрало почти 300 тысяч просмотров. Сразу после этого мужчину задержали полицейские, пишет Times of India.

После выдвинутых обвинений Кумар заявил, что на самом деле использовал мясо курицы, а павлина добавил на монтаже. Однако полиция решила провести экспертизу образцов блюда, которые были найдены при обыске жилища блогера.

Павлин является национальной птицей Индии с 1963 года, по закону их убийство запрещено. Если факт поедания павлина подтвердится, блогеру грозит до семи лет лишения свободы.