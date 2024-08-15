План подрыва «Северных потоков» возник во время пьянки

Идея взорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» возникла во время пьяного разговора в баре в мае 2022 года.

Тогда в заведении отдыхали высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины и бизнесмены, отмечавшие достижения украинской армии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Вся эта история родилась из ночи крепкого пьянства и железной решимости горстки людей», — пояснил одни из участников пьянки.

Затем план операции одобрил украинский президент Владимир Зеленский. Однако после того, как о плане узнало ЦРУ, он потребовал отказаться от идеи. Но главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и продолжил подготовку.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Зеленский отверг обвинения в причастности к этому инциденту официальных властей Украины.