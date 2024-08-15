СК огласил причину смерти Навального

Оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в результате комбинированного заболевания и аритмии, говорится в постановлении регионального управления СК, опубликованном вдовой политика Юлией Навальной.

Согласно документу, органы предварительного следствия «обоснованно» пришли к выводу, что смерть Навального «не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания».

В СК утверждают, что в отношении Навального не совершалось противоправных действий и насилия, а «обнаруженные телесные повреждения явились следствием медицинских манипуляций».

В документе приводится заключение судебной экспертизы, из которого следует, что у Навального были такие сопутствующие заболевания, как хронические панкреатит, холецистит, гепатит, грыжа, энцефалопатия, золотистый стафилококк в трахее, а также вирус герпеса в легких и селезенке.

«Смерть Навального имеет аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца. Триггером стало критическое повышение артериального давления», — говорится в постановлении СК.

Судебно-химическое исследование не нашло в тканях, крови, моче осужденного каких-либо ядовитых, отравляющих вещества, алкоголя и наркотиков.

Навальная отметила, что при жизни «никаких заболеваний сердца у Алексея не было». Она пожаловалась, что родственникам не вернули вещи политика одежду, книги, записи и нательный крестик, и потребовала их отдать. Также вдова оппозиционера потребовала передать представителям Навального медицинские документы, включая протокол вскрытия и результаты экспертиз.

Навальный умер 16 февраля в колонии ИК-3 «Полярный волк».