Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц

Райффайзенбанк прекратит проведение всех исходящих денежных переводов в иностранной валюте для частных клиентов со 2 сентября 2024 года.

Решение принято в соответствии с требованиями Европейского центрального банка к материнской группе Raiffeisen Bank International, пояснил РБК представитель клиентской поддержки.

Ограничения на валютные операции Райффайзенбанк вводил поэтапно с июня 2024 года по требованию корреспондентских банков и регуляторов. Сначала были остановлены долларовые переводы, затем установлены высокие комиссии и ограничения по суммам и странам.

Материнская структура Райффайзенбанка — австрийский Raiffeisen Bank International. Группа объявила о планах сократить бизнес в России еще в 2022 году из-за санкций, но активно реализовывать их начала только сейчас из-за усилившегося давления регуляторов в ЕС и США.