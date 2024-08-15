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Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц

Источник:
Sibnet.ru
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Райффайзенбанк прекратит проведение всех исходящих денежных переводов в иностранной валюте для частных клиентов со 2 сентября 2024 года.

Решение принято в соответствии с требованиями Европейского центрального банка к материнской группе Raiffeisen Bank International, пояснил РБК представитель клиентской поддержки.

Ограничения на валютные операции Райффайзенбанк вводил поэтапно с июня 2024 года по требованию корреспондентских банков и регуляторов. Сначала были остановлены долларовые переводы, затем установлены высокие комиссии и ограничения по суммам и странам.

Материнская структура Райффайзенбанка — австрийский Raiffeisen Bank International. Группа объявила о планах сократить бизнес в России еще в 2022 году из-за санкций, но активно реализовывать их начала только сейчас из-за усилившегося давления регуляторов в ЕС и США.

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