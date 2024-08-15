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Найден «включатель» желания заниматься спортом

Источник:
Science Advances
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Испанские ученые обнаружили, что на мотивацию к физической активности влияют белки IL-15, p38 и p38.

Чтобы установить, какие механизмы лежат в основе возникновения желания заниматься спортом, ученые провели эксперимент на двух группах мышей. В первую группу вошли обычные грызуны, а во вторую — животные с лишним весом.

Выяснилось, что в ходе интенсивного тренировочного процесса в организме мышей активируются два белка — p38 и p38. Уровень активности каждого из них оказывает влияние на интерес к занятиям спортом.

Также в этот процесс вовлечен еще один белок — интерлейкин 15 (IL-15). Физические упражнения стимулируют активацию p38, что приводит к выработке IL-15 организмом. Этот белок воздействует на моторную кору головного мозга, ответственную за регулирование движения.

При этом повышение уровня IL-15 в крови передает мозгу сигнал о повышении физической активности. В итоге мыши значительно увеличивали свою подвижность.

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