Вооруженные силы Украины изменили тактику в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов.

Первоначально ВСУ планировали захватить Курск и атомную станцию в Курчатове 11 августа, однако у них это не получилось. Теперь Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Российский генерал уточнил, что противник стремится «раздергать» российские части, делая хаотичные попытки прорывов, однако ситуация находится под контролем российских вооруженных сил.

В настоящее время российская армия наносит серьезный урон вторгшимся на территорию Курской области бригадам ВСУ. Алаудинов добавил, что на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».