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Генштаб России подтвердил смену тактики ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины изменили тактику в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов.

Первоначально ВСУ планировали захватить Курск и атомную станцию в Курчатове 11 августа, однако у них это не получилось. Теперь Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Российский генерал уточнил, что противник стремится «раздергать» российские части, делая хаотичные попытки прорывов, однако ситуация находится под контролем российских вооруженных сил.

В настоящее время российская армия наносит серьезный урон вторгшимся на территорию Курской области бригадам ВСУ. Алаудинов добавил, что на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».

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gena415

(пять мужчин и одна женщина), а про двух детей почему молчат , они тоже участники и, так же кошка и...

Asd10

Таки свешают на Украину всех дохлых собак.

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...