Жора Крыжовников объявил о съемках нового сериала

Режиссер Жора Крыжовников начал работу над новым проектом. Это будет сериал о Москве.

«Такой личный момент – мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности – всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино».

Крыжовников подтвердил, что выступает режиссером, сценаристом и продюсером грядущего сериала.