НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Жора Крыжовников объявил о съемках нового сериала

Источник:
Sibnet.ru
363 2
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Режиссер Жора Крыжовников начал работу над новым проектом. Это будет сериал о Москве.

«Такой личный момент – мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности – всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — сказал он на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино».

Крыжовников подтвердил, что выступает режиссером, сценаристом и продюсером грядущего сериала.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Спрос на мультфильмы в онлайн-кинотеатрах вырос
ТНТ начал съемки новогодней комедии «Звезды в Сибири»
Линдси Лохан изменилась до неузнаваемости
Аксенова включила в райдер голого Янковского
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
Медведев оценил появление немецких танков под Курском
Обсуждение (2)
Картина дня
Операция под Курском обвалила фронт ВСУ в Донбассе
СК огласил причину смерти Навального
Генштаб России подтвердил смену тактики ВСУ в Курской области
Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Самое обсуждаемое
64
Режим КТО ввели на территории трех областей России
50
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
43
Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России
43
Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область
41
ВСУ применили аналог отравляющего газа Третьего Рейха