Сериал ТВ-3 «Гадалка» попал в Книгу рекордов России

Сериал телеканала ТВ-3 «Гадалка» попал в Книгу рекордов России, как самый длинный мистический проект, сообщила пресс-служба канала.

Проект отметили в номинации «Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале». Рекордный результат «Гадалки» составил 1681 эпизод на момент вручения.

Сериал «Гадалка» – это мистическая история о трех гадалках, которые используют свои способности, чтобы помогать людям. Они совершенно разные и обладают разным даром. Объединяет их то, что они точно знают ответы на все самые сокровенные вопросы.