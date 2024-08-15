Стартап Илона Маска выпустил нейросеть Grok-2

Стартап xAI Илона Маска представил собственный чат-бот Grok-2, разработанный на основе языковой модели с генеративным искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба компании.

Нейросеть Grok-2 уже доступна платным пользователям Premium и Premium+ на платформе X. Пока она находится в стадии бета-тестирования, но в конце августа доступ к ней получат разработчики через корпоративный API стартапа.

Независимые сайты тестов искусственного интеллекта ставят Grok-2 в пятерку лучших чат-ботов в мире наряду с ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Также в этот список входят нейросети Claude и Llama.

Grok-2 способна не только отвечать пользователю, но и генерировать изображения на основе текстовых подсказок с использованием FLUX.1, при этом генерация идет без цензуры, которая присутствует практически во всех популярных нейросетях.