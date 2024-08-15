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Умерла актриса Джина Роулендс из «Дневника памяти»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alan Light / CC BY 2.0

Американская актриса Джина Роулендс скончалась в возрасте 94 лет, у нее множество наград и две номинации на «Оскар».

Причины смерти артистки не называются. Известно, что актриса в последние годы страдала от болезни Альцгеймера.

На счету у актрисы участие более чем в 100 фильмах и телепроектах. Зрители помнят ее по роли в фильме «Дневник памяти», где она сыграла пожилую Элли Калхун.

Роулендс — обладательница четырех «Эмми» и двух «Золотых глобусов». Актриса дважды номинировалась на премию «Оскар».

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