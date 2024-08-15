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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названы самые популярные мобильные игры

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне в 2024 году стали проводить за мобильными играми более 11 часов в месяц, что на 85% больше по сравнению с 2023 годом, такой результат обнародовала компания Yota.

Лидером по объему потраченного интернет-трафика за первые шесть месяцев 2024 года стала игра Mobile Legends, которая год назад занимала третье место. За ней следуют ROBLOX, Minecraft, Of Duty и Gardenscapes.

Также выросло число пользователей игровых приложений, отмечается в исследовании. С начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года — на 53%.

На россиян в возрасте 36–45 лет приходится 34% совокупного игрового мобильного трафика, на абонентов 26–35 лет — 28%, а на пользователей 46–55 лет — 17%. Мужчины составляют 52% от всех пользователей мобильных игр и потребляют 54% от общего объема трафика.

По данным Yota, в 2024 году наибольший объем интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.

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Игры #Экшены
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