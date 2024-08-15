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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Пассажирка севшего в поле самолета получит моральную компенсацию

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирка Airbus A320 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на пшеничное поле в Новосибирской области в 2023 году, выиграла суд у авиакомпании, которая возместит ей моральный ущерб, сообщила пресс-служба судов Омской области.

Женщина в момент экстренной посадки испытала сильнейший стресс. «Из-за непрекращающегося психологического волнения была вынуждена обратиться к психотерапевту. В результате, был поставлен диагноз "острая реакция на стресс"», — говорится в сообщении.

Пассажирка просила компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом. Кировский районный суд назначил компенсацию в 80 тысяч рублей и штраф в 40 тысяч рублей.

При вынесении решения суд принял во внимание «нравственные страдания и переживания по поводу произошедшего, а также требования разумности и справедливости, а также факт выплаты истцу денежных средств в счет возмещения за испуг в размере 100 тысяч рублей».

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, сел на поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет должен был приземлиться в аэропорту назначения, но из-за отказа гидравлики пилоты решили лететь в Новосибирск, неправильно рассчитав запас топлива.

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Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Омск
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