WhatsApp получит новые функции

Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели получит обновление, направленное на расширение функционала создания стикеров, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, WhatsApp интегрирует библиотеку стикеров Giphy. Пользователи смогут искать и делиться стикерами, используя текст или эмодзи для поиска. При этом появится функция создания и редактирования стикеров, ранее доступная только на iOS, появится на Android.

Пользователи смогут превращать свои фотографии в стикеры или редактировать существующие с помощью встроенных инструментов. Созданные стикеры автоматически сохраняются в пользовательской библиотеке.

Кроме того, пользователям iPhone и Android в США стала доступна функция создания стикеров с помощью нейросети по текстовому запросу. Также в WhatsApp улучшили организацию сохраненных стикеров, позволяя перемещать нужные повыше или удалять ненужные.