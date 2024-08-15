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WhatsApp получит новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели получит обновление, направленное на расширение функционала создания стикеров, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, WhatsApp интегрирует библиотеку стикеров Giphy. Пользователи смогут искать и делиться стикерами, используя текст или эмодзи для поиска. При этом появится функция создания и редактирования стикеров, ранее доступная только на iOS, появится на Android.

Пользователи смогут превращать свои фотографии в стикеры или редактировать существующие с помощью встроенных инструментов. Созданные стикеры автоматически сохраняются в пользовательской библиотеке.

Кроме того, пользователям iPhone и Android в США стала доступна функция создания стикеров с помощью нейросети по текстовому запросу. Также в WhatsApp улучшили организацию сохраненных стикеров, позволяя перемещать нужные повыше или удалять ненужные.

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