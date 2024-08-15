ТНТ снимет реалити «Первые на деревне»

Звезды соцсетей в новом реалити ТНТ «Первые на деревне»
отправятся на перевоспитание в деревню в Ленинградской области, сообщила
пресс-служба телеканала.
Участников реалити ждут веселые челленджи, испытания,
которые для рядовых жителей деревни являются повседневными обязанностями.
Героев социальных сетей ждет грязная работа, с которой раньше они никогда не
сталкивались.
«Зрителей ждут новые лица в эфире, дико смешные челленджи и
бесконечная красота настоящей русской деревни! Мы просто отключили в нашем
реалити все фильтры, приземлили участников к истокам, чтобы увидеть современных
героев без масок и узнать, на что они на самом деле способны, и что там внутри,
когда привычное внешнее вне зоны доступа», — цитирует пресс-служба ТНТ продюсера
проекта Татьяну Миронову.
Ведущими «Первых на деревне» выступят актриса Марина
Федункив и стендап-комик Женя Искандарова. Шоу дебютирует в эфире ТНТ уже в
новом сезоне.