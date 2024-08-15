ТНТ снимет реалити «Первые на деревне»

Звезды соцсетей в новом реалити ТНТ «Первые на деревне» отправятся на перевоспитание в деревню в Ленинградской области, сообщила пресс-служба телеканала.

Участников реалити ждут веселые челленджи, испытания, которые для рядовых жителей деревни являются повседневными обязанностями. Героев социальных сетей ждет грязная работа, с которой раньше они никогда не сталкивались.

«Зрителей ждут новые лица в эфире, дико смешные челленджи и бесконечная красота настоящей русской деревни! Мы просто отключили в нашем реалити все фильтры, приземлили участников к истокам, чтобы увидеть современных героев без масок и узнать, на что они на самом деле способны, и что там внутри, когда привычное внешнее вне зоны доступа», — цитирует пресс-служба ТНТ продюсера проекта Татьяну Миронову.

Ведущими «Первых на деревне» выступят актриса Марина Федункив и стендап-комик Женя Искандарова. Шоу дебютирует в эфире ТНТ уже в новом сезоне.