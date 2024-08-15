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ТНТ снимет реалити «Первые на деревне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Звезды соцсетей в новом реалити ТНТ «Первые на деревне» отправятся на перевоспитание в деревню в Ленинградской области, сообщила пресс-служба телеканала.

Участников реалити ждут веселые челленджи, испытания, которые для рядовых жителей деревни являются повседневными обязанностями. Героев социальных сетей ждет грязная работа, с которой раньше они никогда не сталкивались.

«Зрителей ждут новые лица в эфире, дико смешные челленджи и бесконечная красота настоящей русской деревни! Мы просто отключили в нашем реалити все фильтры, приземлили участников к истокам, чтобы увидеть современных героев без масок и узнать, на что они на самом деле способны, и что там внутри, когда привычное внешнее вне зоны доступа», — цитирует пресс-служба ТНТ продюсера проекта Татьяну Миронову.

Ведущими «Первых на деревне» выступят актриса Марина Федункив и стендап-комик Женя Искандарова. Шоу дебютирует в эфире ТНТ уже в новом сезоне.

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Топ комментариев

gena415

(пять мужчин и одна женщина), а про двух детей почему молчат , они тоже участники и, так же кошка и...

Asd10

Таки свешают на Украину всех дохлых собак.

urbasik

Холод не за горами надо найти правильного хулигана.

mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...