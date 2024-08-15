Украина раскрыла политические цели вторжения в Курскую область

Политические цели вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — перенос боевых действий на территорию России и нанесение публичного удара Кремлю, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киеву важно «показать несостоятельность» российского руководства, как гражданского, так и военного, отметил Подоляк.

«Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые эффективные решения и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией. В этом смысле мало что изменилось со времен вагнеровского похода в 2023 году», — заявил он.

По его словам, Украина намерена показать, что «Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски».

«Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Возможно, наконец, начнется какая-то дискуссия о том, что это за война и к каким последствиям она приведет», — добавил Подоляк.

Советник офиса Зеленского также отметил, что перед украинской армией в Курской области стоят две важные задачи: отодвинуть российскую артиллерию от границ Украины и перекрыть возможность подвоза российских резервов на фронт.

Вместе с тем, Подоляк заверил, что у Киева нет цели оккупировать российские территории и захватить или разрушить социальные объекты. По его словам, ВСУ разрушают «только военные объекты».