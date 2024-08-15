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Минфин выступил за сокращение чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство финансов выступает за сокращение количества чиновников в стране, тогда госслужащим можно повысить зарплату, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе — надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше — больше получать зарплату. <…> Давайте мы лучше сократим количество работников — государственных служащих — и повысим им зарплату», — сказал Силуанов на форуме «Территория смыслов».

По его словам, сокращение числа чиновников — это «очень сложный вопрос». «Мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — пояснил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что увеличение зарплат требует больших расходов, а в настоящее время основная задача — это обеспечение поддержки СВО.

«Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечении наших задач в области нашей безопасности и обороны и решении вопросов СВО», — заключил министр.

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Политика #Россия
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