Минфин выступил за сокращение чиновников

Министерство финансов выступает за сокращение количества чиновников в стране, тогда госслужащим можно повысить зарплату, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Что можно сделать, чтобы повысить зарплату, в том числе и в государственном секторе — надо работать более производительно. То есть меньшим числом делать больше — больше получать зарплату. <…> Давайте мы лучше сократим количество работников — государственных служащих — и повысим им зарплату», — сказал Силуанов на форуме «Территория смыслов».

По его словам, сокращение числа чиновников — это «очень сложный вопрос». «Мы понимаем, что всегда это касается людей. Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — пояснил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что увеличение зарплат требует больших расходов, а в настоящее время основная задача — это обеспечение поддержки СВО.

«Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечении наших задач в области нашей безопасности и обороны и решении вопросов СВО», — заключил министр.