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Семья Шатунова отсудила права на его песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Хостинский районный суд Сочи вынес решение в пользу семьи певца Юрия Шатунова, подтвердив за ней исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В октябре 2019 года Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов (автор песен, основатель и первый руководитель группы «Ласковый май») заключили договор об отчуждении исключительных прав на 23 песни. После смерти Шатунова в июле 2022 года все права перешли по наследству его вдове и детям.

Продюсер Андрей Разин оспаривал решение, утверждая, что между ним и Сергеем Кузнецовым уже был заключен договор в 1992 году. На основании этого он якобы получил права на 27 музыкальных произведений, включая спорные 23 песни.

Оригинал договора Разин предоставить суду не смог. Несмотря на отсутствие письменного соглашения, продюсер продолжал распоряжаться произведениями, передавая права на них третьим лицам.

Полный список песен Юрия Шатунова, права на которые закрепили за семьей артиста, выглядит так:

  • «А я к тебе протяну ладони»
  • «Медленно уходит осень»
  • «Бездомный пес»
  • «Белые розы»
  • «Взрослые»
  • «Глупые снежинки»
  • «Конечно все»
  • «Лето»
  • «Маскарад»
  • «Месяц июль»
  • «Метель в чужом городе»
  • «Ну, что же ты»
  • «Осенний парк»
  • «Пусть будет ночь»
  • «Ради тебя»
  • «Седая ночь»
  • «Рано ушедшая осень»
  • «Розовый вечер»
  • «Старый лес»
  • «Тающий снег»
  • «Телефонный роман»
  • «Ты просто был»
  • «Я откровенен»
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Топ комментариев

gena415

(пять мужчин и одна женщина), а про двух детей почему молчат , они тоже участники и, так же кошка и...

Asd10

Таки свешают на Украину всех дохлых собак.

urbasik

Холод не за горами надо найти правильного хулигана.

mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...