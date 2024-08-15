Ростелеком запустил детскую подписку «MiXX вместе»

Ростелеком в преддверии нового учебного года запустил детскую подписку «MiXX Вместе» для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов. Она включает 16 цифровых сервисов Ростелекома и партнеров компании.

Так, пользователи подписки смогут отслеживать местонахождения ребенка при помощи функции «GPS-трекер», будут получать ежедневные отчеты об использовании устройства, контролировать время использования ребенком устройств и приложений.

Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в Сети и добавит до 50 гигабайт дополнительного пакета мобильного трафика на номер владельца подписки. Пользоваться подпиской могут до 5 членов семьи

Также в подписке «MiXX вместе» собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа «Лицей», детские электронные и аудиокниги, популярное приложение с лекциями и подкастами, а также целый мир развлечений от «Wink Дети».

Предложение актуально для действующих и новых абонентов услуги доступа в интернет от Ростелекома. В течение 90 дней подписка предоставляется бесплатно, далее она будет стоить 300 рублей в месяц.