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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра Stormgate вышла в открытом доступе

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегия Stormgate вышла в раннем доступе на платформе Steam, игра доступна для пользователей бесплатно.

Stormgate создавалась независимой студией Frost Giant, основанной Тимом Мортеном, который руководил разработкой StarCraft II: Legacy of the Void и Тимом Кэмпбеллом, который был главным дизайнером кампании Warcraft III.

Игра предлагает классический стратегический геймплей в научно-фантастическом мире. Геймерам доступны разнообразные режимы игры, включая одиночную кампанию, кооперативные миссии и PvP-сражения.

При этом бесплатная версия игры имеет ограничения — для доступа ко всем героям и кампании придется заплатить. Стоимость ультимативной версии Stormgate с полным набором контента составляет 3450 рублей.

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Игры #Экшены
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