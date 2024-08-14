Игра Stormgate вышла в открытом доступе

Стратегия Stormgate вышла в раннем доступе на платформе Steam, игра доступна для пользователей бесплатно.

Stormgate создавалась независимой студией Frost Giant, основанной Тимом Мортеном, который руководил разработкой StarCraft II: Legacy of the Void и Тимом Кэмпбеллом, который был главным дизайнером кампании Warcraft III.

Игра предлагает классический стратегический геймплей в научно-фантастическом мире. Геймерам доступны разнообразные режимы игры, включая одиночную кампанию, кооперативные миссии и PvP-сражения.

При этом бесплатная версия игры имеет ограничения — для доступа ко всем героям и кампании придется заплатить. Стоимость ультимативной версии Stormgate с полным набором контента составляет 3450 рублей.