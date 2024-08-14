Украина объявила планы на Курскую область

Украина создаст «зону безопасности» на территории Курской области, сообщила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в социальных сетях.

Так, Верещук анонсировала создание «гуманитарных коридоров», по которым жители оккупированных Украиной территорий России смогут выехать либо на Украину, либо в Россию.

Также украинская чиновница заявила, что Киев собирается допустить на российскую территорию некие международные гуманитарные организации для «гуманитарного реагирования».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что на захваченной ВСУ территории проживают порядка двух тысяч человек, о судьбе которых власти на данный момент ничего не знают.