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Российский заменитель YouTube получил масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Компания VK выпустило крупное обновление фирменного сервиса «VK Видео», популярность которого растет на фоне блокировки YouTube.

Разработчики сделали раздел подписок удобнее, усовершенствовали отложенный просмотр, переработали управление уведомлениями, изменили дизайн — как в веб-версии, так и в приложении для смартфонов.

Так, теперь «Продолжить просмотр» можно непосредственно с главного экрана. Появилась функция добавления видео для просмотра в будущем. В «Подписках» можно перейти к избранному.

При выборе фильтрации по автору показываются наиболее популярные видео от блогеров, на которых подписан пользователь. Управление уведомлениями осуществляется по нажатию значка «колокольчика» под видео.

Короткие видео «VK Клипы» теперь можно смотреть в приложении сервиса для Android-устройств. Подборки осуществляются автоматически с помощью искусственного интеллекта.

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gena415

(пять мужчин и одна женщина), а про двух детей почему молчат , они тоже участники и, так же кошка и...

urbasik

Холод не за горами надо найти правильного хулигана.

mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...

GammiPluh

Да дай ему пару месяцев побесится, сейчас ВСУ потеряют пару городов и выбьют их с Курской области, он...