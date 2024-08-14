Российский заменитель YouTube получил масштабное обновление

Компания VK выпустило крупное обновление фирменного сервиса «VK Видео», популярность которого растет на фоне блокировки YouTube.

Разработчики сделали раздел подписок удобнее, усовершенствовали отложенный просмотр, переработали управление уведомлениями, изменили дизайн — как в веб-версии, так и в приложении для смартфонов.

Так, теперь «Продолжить просмотр» можно непосредственно с главного экрана. Появилась функция добавления видео для просмотра в будущем. В «Подписках» можно перейти к избранному.

При выборе фильтрации по автору показываются наиболее популярные видео от блогеров, на которых подписан пользователь. Управление уведомлениями осуществляется по нажатию значка «колокольчика» под видео.

Короткие видео «VK Клипы» теперь можно смотреть в приложении сервиса для Android-устройств. Подборки осуществляются автоматически с помощью искусственного интеллекта.