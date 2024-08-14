Анонсирован «глупый» смартфон LoFone

Стартап LoFone анонсировал выпуск «глупого» смартфона с цветным E-Ink экраном и ограниченным набором функций.

С помощью такого смартфона можно будет позвонить, отправить текстовое сообщение, совершить мобильный платеж и послушать музыку. Также разработчики добавят приложение для навигации.

Аппарат получит разъем для наушников, фонарик, съемный аккумулятор и поликарбонатный корпус. У него также будет задняя камера. При этом на устройство будет нельзя устанавливать приложения, LoFone не имеет веб-браузера, фронтальной камеры для селфи и социальных сетей.

Разработчики подчеркивают, что главная цель «глупого» смартфона — избавить человека от соцсетей и многочасового потребления интернет-контента. Стоимость гаджета пока не раскрывается.

