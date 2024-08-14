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Россия продлила до конца года запрет на экспорт бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписано, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

Он не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Запрет действовал с 1 марта по 31 августа. Однако на период с конца мая по июль включительно он приостанавливался в связи с насыщением внутреннего рынка бензином и для недопущения сокращения объемов переработки нефти.

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Экономика #Недра и ТЭК
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