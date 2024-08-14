Realme показала самую быструю в мире зарядку

Realme представила самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт, технология получила название 320W SuperSonic Charge.

Разработка позволяет полностью заряжать стандартный аккумулятор смартфона за 4 минуты 30 секунд, при этом за минуту достигаются 26% заряда, а за две — уже более 50%. При этом новый адаптер питания по размеру схож с зарядным устройством Realme на 240 Вт.

В качестве защиты в SuperSonic Charge встроен преобразователь напряжения с трансформатором AirGap, который снижает напряжение до безопасных для аккумулятора 20 В. Благодаря AirGap эффективность блока питания достигает 98%.

Главным конкурентом Realme на сегодня является Redmi с поддержкой зарядки мощностью 300 Вт. Такую зарядку уже протестировали на модифицированном Redmi Note 12 Discovery. Она позволяет полностью зарядить аккумулятор устройства за 4 минуты и 54 секунды.