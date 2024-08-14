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Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, сообщает пресс-служба компании.

«Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача», — говорится в сообщении торговой площадки.

Продавцы смогут предлагать лекарственные препарата на площадке только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами. При этом документы будут тщательно проверятся.

Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. Торговая платформа будет только напрямую соединять продавца с покупателем, уточнил маркетплейс.

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