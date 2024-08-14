Создан аналог A-GPS для смартфонов на базе ГЛОНАСС

Российские специалисты разработали первую в стране технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах, которая представляет собой аналог западного A-GPS.

А-ГЛОНАСС уже готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб и тахографы, сообщил глава компании-разработчика Алексей Райкевич.

Обработка смартфонами и другими мобильными устройствами координат от глобальных спутниковых систем навигации занимает от десятков секунд до нескольких минут. Особенно чувствительны задержки в городах, на территории которых прием сигнала затруднен.

Технология А-ГЛОНАСС дополняет спутниковый сигнал вспомогательными данным, передаваемыми через интернет, мобильные сети и Wi-Fi, что значительно ускоряет определение координат.

При этом в отличии от A-GPS российская технология не передает данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний и повышает информационную безопасность пользователей.